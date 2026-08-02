सुबह छाए काले बादल, फिर चिलचिलाती धूप ने बढ़ाई उमस

रविवार सुबह घने काले बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम ने करवट बदल ली। तेज धूप निकलने के साथ ही उमस और गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। दोपहर तक चिलचिलाती धूप और भारी उमस के कारण सड़कें सूनी नजर आईं तथा जरूरी काम से बाहर निकले लोग पसीने से तरबतर हो गए। आईआईटी रुड़की की कृषि-मौसम वेधशाला के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है।

सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता 90 प्रतिशत रहने से वातावरण में नमी अधिक रही, जबकि शाम तक यह 68 प्रतिशत दर्ज की गई।हवा पश्चिम दिशा से मात्र एक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जिससे गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। सुबह बादलों और हल्की बूंदाबांदी के कारण लोगों को तेज बारिश की उम्मीद थी, लेकिन दोपहर तक आसमान साफ हो गया और तेज धूप निकल आई। कम हवा चलने और वातावरण में नमी अधिक होने से उमस लगातार बनी रही। बाजारों, बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर दोपहर के समय लोगों को गर्मी से बचने के लिए छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:18 बजे तक भी बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान बादल और धूप का यह क्रम अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है, जिससे उमस बनी रहने की आशंका है।