Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुबह छाए काले बादल, फिर चिलचिलाती धूप ने बढ़ाई उमस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

रविवार सुबह हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से अधिक है। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 90 प्रतिशत रही। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।

सुबह छाए काले बादल, फिर चिलचिलाती धूप ने बढ़ाई उमस

रविवार सुबह घने काले बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम ने करवट बदल ली। तेज धूप निकलने के साथ ही उमस और गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। दोपहर तक चिलचिलाती धूप और भारी उमस के कारण सड़कें सूनी नजर आईं तथा जरूरी काम से बाहर निकले लोग पसीने से तरबतर हो गए। आईआईटी रुड़की की कृषि-मौसम वेधशाला के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है।

ये भी पढ़ें:Roorki News: सामान्य से 1.3 डिग्री चढ़ा पारा, धूप ने बढ़ाई उमस

सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता 90 प्रतिशत रहने से वातावरण में नमी अधिक रही, जबकि शाम तक यह 68 प्रतिशत दर्ज की गई।हवा पश्चिम दिशा से मात्र एक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जिससे गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। सुबह बादलों और हल्की बूंदाबांदी के कारण लोगों को तेज बारिश की उम्मीद थी, लेकिन दोपहर तक आसमान साफ हो गया और तेज धूप निकल आई। कम हवा चलने और वातावरण में नमी अधिक होने से उमस लगातार बनी रही। बाजारों, बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर दोपहर के समय लोगों को गर्मी से बचने के लिए छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:18 बजे तक भी बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान बादल और धूप का यह क्रम अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है, जिससे उमस बनी रहने की आशंका है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
IIT Roorkee Roorki Latest News Weather Update
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।