तेज धूप से चढ़ा पारा, अगले तीन दिन सताएगी गर्मी-उमस

तेज धूप से चढ़ा पारा, अगले तीन दिन सताएगी गर्मी-उमस
तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि हुई, जिससे गर्मी-उमस ने लोगों को परेशान किया। अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तापमान में उतार-चढ़ाव और संभावित बारिश की भविष्यवाणी की है।
तेज धूप से तापमान बढ़ गया है और इससे गर्मी-उमस ने लोगों को खूब सताया। खासकर दोपहर में धूप के चलते लोग उमस से बेहाल रहे। दिन में अधिकतम तापमान 34.3 और रात में न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि तीन दिन तक तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। उसके बाद बारिश के आसार हैं। गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा। तेज धूप निकली और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकार्ड किया गया। दिन में कई बार आसमान में बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। धूप की वजह से गर्मी-उमस का असर जरूर बढ़ गया।
मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि 31 जुलाई को भी धूप की वजह से तापमान में इजाफा हो सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और छिटपुट वर्षा भी हो सकती है लेकिन गर्मी-उमस से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। तीन दिन बाद बारिश का अनुमान है।
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