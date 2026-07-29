कटिहार: उमस से बेहाल कटिहार, अब झमाझम बारिश देगी राहत
कटिहार जिले के लोगों को जुलाई के अंतिम सप्ताह में उमस और गर्मी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार सुबह तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, जबकि नमी के कारण फील्स लाइक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक उमस रहने की चेतावनी दी है।
कटिहार। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कटिहार जिले के लोगों को उमस और गर्मी ने बेहाल कर रखा है। मंगलवार सुबह 8:00 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि नमी अधिक रहने के कारण फील्स लाइक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से पूर्वी दिशा की 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है लेकिन वातावरण में भारी नमी के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटे तक उमस बरकरार रहेगी।
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