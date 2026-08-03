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उमस:न्यूनतम तापमान 28 के पार, बारिश के आसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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सोमवार सुबह मुरादाबाद में जबरदस्त उमस भरी गर्मी महसूस की गई। आसमान पर बादल छाए होने के बावजूद लोगों ने असहज मौसम का एहसास किया। सोमवार को रात का न्यून

उमस:न्यूनतम तापमान 28 के पार, बारिश के आसार

सोमवार सुबह मुरादाबाद में जबरदस्त उमस रही। बादल छाए होने के बावजूद लोगों ने असहज मौसम का एहसास किया। सोमवार रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा जोकि सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वातावरण में नमी अधिक बढ़ी होने के बीच न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाने के चलते असहनीय उमस महसूस की गई। मौसम विभाग ने मुरादाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में मंगलवार को बारिश होने की संभावना जाहिर की है। कहीं-कहीं हल्की से मध्यम और कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है।

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