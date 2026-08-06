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बेटे को हार्ट अटैक, मां की सदमे में मौत, एक घर से उठी दो अर्थियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बिजनौर के शेरकोट में 18 वर्षीय युवक विशाल की हार्टअटैक से मौत हो गई। उसकी मां कविता इस सदमे को सहन नहीं कर पाईं और कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो गई। इस घटना ने परिवार में गहरा दुख फैला दिया, और दोनों का अंतिम संस्कार एक गमगीन माहौल में हुआ।

बेटे को हार्ट अटैक, मां की सदमे में मौत, एक घर से उठी दो अर्थियां

बिजनौर। शेरकोट के मोहल्ला फतेहनगर में मंगलवार देर रात एक हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। 18 वर्षीय युवक की हार्टअटैक से मौत हो गई। बेटे की असमय मृत्यु का सदमा उसकी मां सहन नहीं कर सकी और कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार देर रात विशाल पुत्र टोली सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे संभाल पाते उससे पहले ही हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। बेटे के निधन की खबर सुनकर मां कविता गहरे सदमे में चली गईं। परिवार के लोग उन्हें संभालने का प्रयास करते रहे और निजी चिकित्सक के यहां ले गए।

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कुछ ही देर बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। मां-बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। बुधवार को मां और बेटे का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। दोनों की एक साथ मौत से हर कोई दुखी नजर आया।

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