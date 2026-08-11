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पांच साल के बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि, राजकीय सम्मान से हुई हवलदार संजीव की अंतिम विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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र संजीव कुमार (41) का सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ के कमान अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। सेना के जव

पांच साल के बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि, राजकीय सम्मान से हुई हवलदार संजीव की अंतिम विदाई

मुंगेर, हिन्दुस्तान संवाददाता।पिता की चिता के सामने खड़ा पांच साल का मासूम योगेश राज शायद यह भी नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है। जब उसने पिता हवलदार संजीव कुमार को मुखाग्नि दी तो श्मशान घाट पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। सेना के एयर डिफेंस रेजीमेंट में तैनात वासुदेवपुर निवासी हवलदार संजीव कुमार (41) का सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ के कमान अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। सेना के जवान सोमवार को ताबूत में पार्थिव शरीर लेकर एंबुलेंस से मुंगेर पहुंचे। अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पर पहले से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सेना के जवानों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत हवलदार संजीव कुमार को सैन्य सलामी दी। इसके बाद उनके पांच वर्षीय बेटे योगेश राज ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। अंतिम विदाई के समय लोगों ने ‘शहीद संजीव कुमार अमर रहें’ के नारे लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

2004 में सेना में हुए थे भर्ती

हवलदार संजीव कुमार वर्ष 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। करीब 22 वर्षों तक उन्होंने सेना में सेवा दी। वर्तमान में उनकी तैनाती ओडिशा के गोपालपुर में आर्मी एयर डिफेंस रेजीमेंट में थी। ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब होने पर उनका इलाज चल रहा था। हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के कमान अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संजीव कुमार अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बेटों को छोड़ गए हैं। बड़े बेटे योगेश राज की उम्र पांच वर्ष और छोटे बेटे की उम्र करीब तीन वर्ष है। पिता की चिता को मुखाग्नि देने के दौरान मासूम योगेश को देखकर हर किसी का कलेजा भर आया। गया से पहुंची सेना की यूनिट के जवानों ने भी अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान दिया।

सामान्य प्रश्न

योगेश राज ने अपने पिता को कब अंतिम विदाई दी?
योगेश राज ने अपने पिता हवलदार संजीव कुमार को अंतिम विदाई दी जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था।
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