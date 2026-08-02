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बाल हृदय योजना के तहत आठ बच्चों को इलाज के लिए किया रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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बाल हृदय योजना के तहत भोजपुर के आठ बच्चों को हार्ट रोग से बचाने के लिए जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना भेजा गया। बच्चों को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई चिकित्सकों की उपस्थिति रही और अब तक 60 से ज्यादा बच्चों का सफल ऑपरेशन हो चुका है।

बाल हृदय योजना के तहत आठ बच्चों को इलाज के लिए किया रवाना

आरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बाल हृदय योजना के तहत रविवार को भोजपुर के आठ बच्चों को जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना भेजा गया। यह हार्ट रोग से पीड़ित बच्चों के लिए एक अहम मौका था, जहां उन बच्चों को ऑपरेशन के लिए तैयारी की जाएगी।

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कार्यक्रम का संचालन

रविवार की सुबह जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम डॉ रवि रंजन, आरबीएस के कोऑर्डिनेटर डॉ राधिका रंजन, बड़हरा आरबीएस के डॉ ज्योति और आरा सदर के डॉ राहुल कुमार की उपस्थिति में बच्चों को आरा के डीपीएम ऑफिस से तीन एंबुलेंस से पटना के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम सिविल सर्जन डॉ शिवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ।

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बच्चों का उपचार

भोजपुर में 16 आरबीएस की टीम काम कर रही है और यह टीम बच्चों की स्क्रीनिंग करती है। जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को जिला भेजती है, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। वहां उनका मुक्त ऑपरेशन होता है।

सफलता और मनोबल

हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों को एम्स, आईजीएमस, पीएमसीएच पटना, अहमदाबाद और मेदांता अस्पताल पटना भेजा जाता है। जिले के 60 से ज्यादा बच्चों का अब तक ऑपरेशन हो चुका है और सारे बच्चे स्वस्थ हैं। इससे आरबीएस के टीम का मनोबल ऊंचा हुआ है और मनोयोग से काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की को अच्छी जिंदगी और अच्छा स्वास्थ्य दे पाए।

सामान्य प्रश्न

बाल हृदय योजना के तहत कितने बच्चों को भेजा गया?
बाल हृदय योजना के तहत भोजपुर के आठ बच्चों को जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना भेजा गया।
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