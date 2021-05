बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल पर रोक से दिल्ली HC का इनकार, केंद्र और DCGI को नोटिस जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'भारत बायोटेक को कोविड-19 रोधी टीके 'कोवैक्सीन के दो से 18 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर बुधवार को केन्द्र को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने केन्द्र और 'भारत बायोटेक को नोटिस जारी 15 जुलाई तक याचिका पर उन्हें उनका रुख स्पष्ट करने को कहा। उक्त याचिका संजीव कुमार की ओर से दायर की गई है।

Delhi High Court issues notice to Centre, Drugs Controller General of India (DCGI) and others on a PIL challenging DCGI nod to Phase 2-3 clinical trials of Covaxin for children between 2-18 years of age.