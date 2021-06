LIVE: डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चोकसी मामले में सुनवाई पूरी, किसी भी वक्त आ सकता है फैसला

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण को लेकर डोमिनिका की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जज अपने चैंबर में फैसला लिख रही है। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी है। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट में सात वकील चोकसी का पक्ष रख रहे थे। डोमिनिका के विपक्षी लेनोक्स लिंटन भी कोर्ट में मौजूद थे।

आपको बता दें कि मेहुल के भाई चेतन चिनुभाई चोकसी ने पिछले शनिवार को लिंटन से मुलाकात कर मेहुल की मदद के बदले चुनावी चंदा देने की बात कही थी। इस दौरान चेतन ने अग्रिम राशि के तौर पर उन्हें दो लाख डॉलर दिए और आने वाले आम चुनावों में एक मिलियन डॉलर से ज्यादा की वित्तीय मदद का भरोसा दिया।

