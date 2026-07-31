खीरी कांडः अभियोजन ने पेश किया 63वां गवाह, अगली सुनवाई 12 को
अभियोजन ने पेश किया 63वां गवाह, अगली सुनवाई 12 अगस्त को गली सुनवाई 12 अगस्त को लखीमपुर, संवाददाता। जिले के बहुचर्चित खीरी कांड में पूर्वमंत्री पुत्र
लखीमपुर, संवाददाता। जिले के बहुचर्चित खीरी कांड में पूर्वमंत्री पुत्र आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई थी। अभियोजन ने 63 वें गवाह के रूप में अवधेश कुमार को पेश कर उसके बयान दर्ज कराए। अवधेश कुमार पीएसी में आरक्षी थे और इनकी ड्यूटी क्रीड़ा स्थल के गेट पर लगी थी। बचाव पक्ष ने जिरह की। जिरह पूरी होने के बाद जिला जज शिवकुमार सिंह ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख नियत कर दी। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रभाकर बृह्म मिश्र ने बताया कि करीब पांच वर्ष पहले तीन अक्टूबर 2021 को तिकुनिया थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित खीरी हिंसा कांड में चार किसान और दो भाजपा कार्यकर्ताओं समेत आठ लोग मारे गए थे।
इस कांड के बाद दो मुकदमें दर्ज कराये गये थे। चार किसानों और एक पत्रकार की की हत्या के मुकदमे में पूर्वमंत्री पुत्र आशीष मिश्र समेत 13 आरोपी हैं। इसकी सुनवाई शुक्रवार को थी। इस मामले में अभियोजन अभी तक 62 गवाहों के बयान दर्ज करा चुका है। शुक्रवार को अभियोजन ने 63वां गवाह पेश किया। बचाव पक्ष की जिरह पूरी होने के बाद जिला जज शिवकुमार सिंह ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख नियत कर दी।
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