ज्ञानवापीः मूलवाद में सुनवाई टली, अब 31 को होगी
वाराणसी में सिविल जज अभिषिक्ता यादव की कोर्ट में ज्ञानवापी प्राचीन मामले की सुनवाई टल गई है। सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अग्रिम सुनवाई न करने की मांग की है, जिसमें हिंदू मंदिर निर्माण और पूजा का अधिकार मुद्दा है।
वाराणसी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) अभिषिक्ता यादव की कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी के प्राचीन मामले की सुनवाई टल गई। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अब सुनवाई 31 अगस्त को होगी। पिछले दिनों प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुए वाद की अग्रिम सुनवाई नहीं करने की मांग की थी। ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर निर्माण और पूजा-पाठ का अधिकार देने से जुड़े 1991 में दायर मुकदमे में पक्षकार बनाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील तौहिद खान की ओर से पिछली सुनवाई पर दाखिल एक अन्य प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए लंबित है।
उसमें ज्ञानवापी से जुड़े सभी प्रकरणों की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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