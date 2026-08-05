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राहुल गांधी के मुकदमे में सुनवाई फिर टली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के प्रति अभद्र टिप्पणी के मामले में सुनवाई फिर से टल गई। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। राहुल गांधी ने 2018 में बंगलूरू में एक जनसभा के दौरान अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय मिश्र ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

राहुल गांधी के मुकदमे में सुनवाई फिर टली

सुलतानपुर, संवाददाता देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विचाराधीन मानहानि केस की सुनवाई बुधवार को फिर टल गई।याची के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी का वॉयस सैंपल मंगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के आधार पर मौका देते हुए एमपी -एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 17 अगस्त को सुनवाई नियत की है। वर्ष 2018 में बंगलूरू में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

बयान से खुद को आहत बताते हुए कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोपों से इनकार करने के कारण विजय मिश्र ने राहुल गांधी का वॉयस सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला से तलब करने की मांग कोर्ट से की थी। जिससे कोर्ट ने इन्कार कर दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए याची के वकील ने बुधवार को मौका लिया। कानूनी दांव पेंच में मामला बीते अप्रैल माह से अन्तिम सुनवाई में लम्बित है।

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