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विश्वसनीय शोध की मजबूत नींव है गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस: अहमदुल्ला शरीफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 'हेल्थकेयर में गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस एवं मेडिकल एथिक्स' पर पांच सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें 32 प्रतिभागियों ने क्लीनिकल ट्रायल, शोध नैतिकता और वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा पर व्यावहारिक जानकारी हासिल की। डॉ. अहमदुल्ला शरीफ ने नैतिक मूल्यों के पालन की आवश्यकता पर बल दिया।

विश्वसनीय शोध की मजबूत नींव है गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस: अहमदुल्ला शरीफ
विश्वसनीय शोध की मजबूत नींव है गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस: अहमदुल्ला शरीफ

हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (हिम्स) के क्लीनिकल रिसर्च विभाग में 'हेल्थकेयर में गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस एवं मेडिकल एथिक्स' विषय पर आयोजित पांच सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण में 32 प्रतिभागियों ने क्लीनिकल ट्रायल, शोध नैतिकता, वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और आधुनिक क्लीनिकल रिसर्च से जुड़ी व्यावहारिक जानकारियां हासिल कीं।

प्रशिक्षण का समापन

कार्यक्रम के समापन अवसर पर हिम्स के डीन डॉ. अहमदुल्ला शरीफ ने कहा कि गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस, चिकित्सा नैतिकता और वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा विश्वसनीय शोध की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों का भी पालन करना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण जिम्मेदार और ईमानदार शोध संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

प्रतिभागियों की बधाई

एसआरएचयू के महानिदेशक (शैक्षणिक विकास) डॉ. विजेंद्र चौहान ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण में गुड क्लीनिकल प्रैक्टिस और मेडिकल एथिक्स के साथ आध्यात्मिकता, आत्म-जागरूकता और मानवीय मूल्यों को भी शामिल किया गया, जिससे प्रतिभागियों का समग्र विकास संभव हुआ।

विशेषज्ञ व्याख्यान और प्रायोगिक सत्र

कार्यक्रम की प्रधान अन्वेषक डॉ. निक्कू यादव ने बताया कि पांच सप्ताह तक चले प्रशिक्षण के दौरान 51 विशेषज्ञ व्याख्यान और 16 प्रायोगिक सत्र आयोजित किए गए। इनके माध्यम से प्रतिभागियों को क्लीनिकल ट्रायल, शोध नैतिकता, वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा तथा आधुनिक क्लीनिकल रिसर्च की व्यावहारिक जानकारी दी गई।

प्रश्न-उत्तर

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने सप्ताह तक चला?
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पांच सप्ताह तक चला।
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