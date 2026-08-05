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स्वास्थ्य विभाग ने 27 हजार से अधिक श्रद्धालुओं का किया इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधिराजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करान

स्वास्थ्य विभाग ने 27 हजार से अधिक श्रद्धालुओं का किया इलाज

देवघर,प्रतिनिधि राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। सिविल सर्जन डॉ. एस.पी. मिश्रा एवं श्रावणी मेला प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. के.के. सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि मेला क्षेत्र में स्थापित सभी स्वास्थ्य शिविर, अस्थायी अस्पताल और चिकित्सा केंद्र 24 घंटे कार्यरत हैं तथा चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीमें लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में लगी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 3 अगस्त को विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों एवं चिकित्सा केंद्रों के ओपीडी में कुल 8,083 श्रद्धालुओं का उपचार किया गया।

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इनमें 5,566 पुरुष, 2,268 महिलाएं और 249 बच्चे शामिल हैं। वहीं श्रावणी मेला अवधि में अब तक कुल 27,049 श्रद्धालुओं का इलाज किया जा चुका है, जिनमें 18,509 पुरुष, 7,558 महिलाएं और 982 बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, उपचार के दौरान गंभीर रूप से बीमार 38 मरीजों को मंगलवार को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया गया। मेला अवधि में अब तक 102 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा चुका है। वहीं, अंतःविभाग (आईपीडी) में 3 अगस्त को 71 मरीजों को भर्ती कर उपचार किया गया, जबकि मेला अवधि में अब तक 145 मरीज भर्ती होकर इलाज प्राप्त कर चुके हैं। मेला क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के साथ-साथ पल्स पोलियो अभियान भी प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। अब तक 28,511 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा चुकी है। इसके लिए 1,708 बीओपीवी वायल का उपयोग किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें बूथों और घर-घर जाकर बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कर रही हैं। मेला में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अन्य जिलों से 108 चिकित्सक, 356 पारा मेडिकल कर्मी, 24 एम्बुलेंस (108 सेवा), 11 अतिरिक्त एम्बुलेंस एवं एक जीप उपलब्ध कराई गई है। वहीं देवघर जिले से 20 चिकित्सक, 145 पारा मेडिकल कर्मी, पांच एम्बुलेंस और पांच जीप स्वास्थ्य सेवाओं में तैनात हैं। सिविल सर्जन डॉ. एस.पी. मिश्रा ने कहा कि श्रद्धालुओं को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं डॉ. के.के. सिंह ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सा शिविरों और एम्बुलेंस सेवाओं की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

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