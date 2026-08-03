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जेएसवाई में स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाया जनपद का गौरव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने जननी सुरक्षा योजना में सफलता हासिल कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को भुगतान करने पर यह उपलब्धि मिली। सीएमओ ने सभी चिकित्सकों और स्टाफ को बधाई दी और सरकार ने बेहतर प्रदर्शन की सराहना की।

जेएसवाई में स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाया जनपद का गौरव

एनक्वास अवार्ड के बाद जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) में सफलता हासिल करते हुए सुहागनगरी का नाम रोशन कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को भुगतान करते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। सरकार द्वारा इसकी घोषणा करते ही स्वास्थ्य विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संबंध में सभी चिकित्सक एवं स्टाफ को बधाई दी। शासन द्वारा रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि जनपद के स्वास्थ्य विभाग को जननी सुरक्षा योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन किया है। योजना के तहत शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि को प्रसूताओं को वितरित किया जाता है।

शासन की मंशा रहती है कि योजना के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बार मंडल के अलावा अन्य मंडलों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया जो एक बड़ी उपलब्धि है।बताते चलें कि अभी हाल ही में जनपद के 71 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों ने एनक्वास अवार्ड जीतकर आगरा मंडल में पहला स्थान हासिल किया था। सीएमओ डॉक्टर रामबदन राम ने लगातार सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी चिकित्सक एवं स्टाफ को यह सफलता बरकरार रखनी चाहिए।

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