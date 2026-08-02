मेरठ में कांवड़ मार्गों पर लगे स्वास्थ्य शिविर, एंबुलेंस तैनात, कर्मचारी सेवा में जुटे
मेरठ में कांवड़ मार्गों पर स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ियों के लिए 32 स्वास्थ्य शिविर शुरू किए हैं। यहां 100 डॉक्टर और 350 स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। बाइक एंबुलेंस और फर्स्ट-एड सुविधाओं के साथ, 24 घंटे हेल्थ बूथ कार्यरत रहेंगे। आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त एंबुलेंस भी तैयार हैं।
मेरठ। जिले में कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवा शिविर शुरू कर दिए गए हैं। आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शिविर में शिवभक्तों को मरहम-पट्टी करने के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 32 स्वास्थ्य शिविर, 16 से 18 बाइक एंबुलेंस और लगभग 300 बेड आरक्षित किए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर सभी 32 हेल्थ बूथ 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। सभी सीएचसी-पीएचसी प्रभारियों की भी ड्यूटी लगाई है। सीएमओ लगातार निगरानी रख रहे हैं। शिविरों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं।
कांवड़ियों के उपचार के लिए करीब 100 डॉक्टर और 350 स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी पर हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 40 बेड (प्रत्येक में 20) तथा 25 निजी अस्पतालों में 5 से 10 बेड प्रति अस्पताल कांवड़ियों के लिए आरक्षित हैं, जिससे कुल व्यवस्था करीब 300 बेड की है। भीड़ और संकरे रास्तों पर तुरंत मदद के लिए 16 से 18 बाइक/ई-बाइक एंबुलेंस तैनात की गई हैं, जिन पर फर्स्ट-एड बॉक्स और मेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसके अलावा 108 सेवा की 19 एंबुलेंस और 25 निजी एंबुलेंस भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखी गई हैं।
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