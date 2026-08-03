बिड़ला अस्पताल में महिला-प्रसूति वार्ड लोकार्पित
वाराणसी के राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल में महिला एवं प्रसूति वार्ड का उद्घाटन आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ द्वारा किया गया। इस नए वार्ड में माताओं और नवजात शिशुओं के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें आईसीयू और 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था शामिल है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। मच्छोदरी स्थित राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल में रविवार को आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने महिला एवं प्रसूति वार्ड का लोकार्पण किया। कहा कि इससे माताओं और नवजात शिशुओं को आधुनिक-गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। आयुष मंत्री ने कहा कि लोकार्पित वार्ड में आईसीयू, प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल की विशेष व्यवस्था होगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। संस्था के उपाध्यक्ष दीपक बजाज ने बताया कि ‘आयुष्मान’ योजना के तहत जरूरतमंदों को ₹पांच लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार होता है। अस्पताल में आठ बेड वाली डायलिसिस यूनिट है जहां प्रतिमाह पांच सौ डायलिसिस होती है।
ऑर्थो, न्यूरो और स्त्रीरोग संबंधी सर्जरी तथा लेप्रोस्कोपी की सुविधा है। सचिव जगदीश झुनझुनवाला, आरके चौधरी, डॉ. प्रियदर्शनी अग्रवाल, डॉ. अनन्या अग्रवाल, संजीव कुमार शाह, गौरीशंकर नेवर, गौरव राठी, डॉ. ऋषभ जायसवाल, दीनानाथ झुनझुनवाला, डॉ. सुशील कुमार जायसवाल, अनिल अग्रवाल, डॉ. सुभाष श्रीवास्तव, डॉ. आरएन पाठक रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें