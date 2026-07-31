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एंबुलेस की टक्कर से स्कूटी सवार वैक्सीनेटर स्वास्थ्य कर्मी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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नोट- जनपद कन्नौज के ध्यानार्थ एंबुलेस की टक्कर से स्कूटी सवार वैक्सीनेटर स्वास्थ्य कर्मी की मौतएंबुलेस की टक्कर से स्कूटी सवार वैक्सीनेटर स्वास्थ्य कर

एंबुलेस की टक्कर से स्कूटी सवार वैक्सीनेटर स्वास्थ्य कर्मी की मौत

बांदा, संवाददाता। एंबुलेस की टक्कर से स्कूटी सवार स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही घरवालों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कन्नौज जिला के मुरइया बुर्जुग निवासी शेर सिंह ने बताया कि उसका 31वर्षीय भतीजा विनय दत्त बांदा शहर के जिला क्षय रोग अस्पताल में टीबी एचबी वैक्सीनेशन के पद पर तैनात था। वह शहर के झील के पुरवा के पास किराये के मकान में रहता था। बुधवार की रात करीब साढ़े नौ बजे वह स्कूटी से घर जा रहा था, तभी पुलिस लाइन तिराहे के पास पीछे से आ रही एंबुलेस ने उसे टक्कर मार दिया।

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जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन समेत चालक मौके से फरार हो गया। वहां से गुजर रहे राहगीरो ने उसे उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर परिजन और स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत देखकर उसे रानी दुर्गावती मेंडिकल कालेज रेफर कर दिया। स्वास्थ्य कर्मचारियो ने उसे उठाकर मेंडिकल कालेज में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही घरवालों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक अपने पीछे पत्नी सपना के अलावा एक बेटा छोड़ गया है। गुरूवार की सुबह खुले टीबी अस्पताल में मौत की खबर मिलते ही स्वास्थ्य कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सुबह ग्याहर बजे अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियो ने दो मिनट का मौन रख कर कंडेालेस करते हुए अस्पताल को बंद कर लिया।

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