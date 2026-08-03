सर्पदंश के बाद झाड़-फूंक न करें, तुरंत अस्पताल पहुंचें : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

कुंदा में सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। डॉ. संजीव कुमार ने धैर्य रखने, जल्द अस्पताल पहुंचने और अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी। सांप काटने के तुरंत बाद सर्पदंश रोधी इंजेक्शन का महत्व बताया गया।

कुंदा, प्रतिनिधि। बरसात के मौषम में सर्पदंश को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजीव कुमार ने आम लोगों को सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार की जरूरी जानकारी दी।

सर्पदंश का तात्कालिक उपचार डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि सांप काटने के बाद सबसे जरूरी है धैर्य रखना और तुरंत अस्पताल पहुंचाना। उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप काटने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराएं और काटे गए स्थान को न बांधें और न ही ब्लेड से चीरें। ऐसा करने से जहर और तेजी से फैलता है। इससे चिकित्सक को यह पहचानने में भी परेशानी होती है कि पीड़ित को कौन सा सांप काटा है।

अंधविश्वास से दूर रहें उन्होंने कहा कि सांप काटते ही जहर शरीर में फैलने लगता है, क्योंकि इंसान का दिल तेजी से धड़कता है। इसलिए समय बर्बाद न करें। झाड़-फूंक और अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा न करें।

झाड़-फूंक की वास्तविकता डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि कई बार बिना जहर वाला सांپ काटता है या सांप शरीर मे जहर नहीं छोड़ पाता, तो मरीज झाड़-फूंक से ठीक हो जाता है। ऐसे में लोग झाड़-फूंक करने वाले का प्रचार करने लगते हैं। जबकि असल में सांप ने जहर छोड़ा ही नहीं था। इसी अंधविश्वास की वजह से जब दूसरे ब्यक्ति को असली जहरीला सांप काटता है और जहर शरीर में फैल जाता है तो मरीज की मौत भी हो जाती है।

अस्पताल जाने का महत्व डॉ. संजीव कुमार ने स्पष्ट कहा कि सांप काटने के तुरंत बाद सीधे नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें। अस्पताल में सर्पदंश रोधी इंजेक्शन और अन्य जरूरी इलाज समय पर मिलने से जान बचाई जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जयराम भारती,कुंदा मुखिया मनोज साहू,सहियागण और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे。