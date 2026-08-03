Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सर्पदंश के बाद झाड़-फूंक न करें, तुरंत अस्पताल पहुंचें : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

कुंदा में सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। डॉ. संजीव कुमार ने धैर्य रखने, जल्द अस्पताल पहुंचने और अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी। सांप काटने के तुरंत बाद सर्पदंश रोधी इंजेक्शन का महत्व बताया गया।

सर्पदंश के बाद झाड़-फूंक न करें, तुरंत अस्पताल पहुंचें : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

कुंदा, प्रतिनिधि। बरसात के मौषम में सर्पदंश को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजीव कुमार ने आम लोगों को सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार की जरूरी जानकारी दी।

सर्पदंश का तात्कालिक उपचार

डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि सांप काटने के बाद सबसे जरूरी है धैर्य रखना और तुरंत अस्पताल पहुंचाना। उन्होंने लोगों से अपील की कि सांप काटने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराएं और काटे गए स्थान को न बांधें और न ही ब्लेड से चीरें। ऐसा करने से जहर और तेजी से फैलता है। इससे चिकित्सक को यह पहचानने में भी परेशानी होती है कि पीड़ित को कौन सा सांप काटा है।

अंधविश्वास से दूर रहें

उन्होंने कहा कि सांप काटते ही जहर शरीर में फैलने लगता है, क्योंकि इंसान का दिल तेजी से धड़कता है। इसलिए समय बर्बाद न करें। झाड़-फूंक और अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा न करें।

झाड़-फूंक की वास्तविकता

डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि कई बार बिना जहर वाला सांپ काटता है या सांप शरीर मे जहर नहीं छोड़ पाता, तो मरीज झाड़-फूंक से ठीक हो जाता है। ऐसे में लोग झाड़-फूंक करने वाले का प्रचार करने लगते हैं। जबकि असल में सांप ने जहर छोड़ा ही नहीं था। इसी अंधविश्वास की वजह से जब दूसरे ब्यक्ति को असली जहरीला सांप काटता है और जहर शरीर में फैल जाता है तो मरीज की मौत भी हो जाती है।

अस्पताल जाने का महत्व

डॉ. संजीव कुमार ने स्पष्ट कहा कि सांप काटने के तुरंत बाद सीधे नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें। अस्पताल में सर्पदंश रोधी इंजेक्शन और अन्य जरूरी इलाज समय पर मिलने से जान बचाई जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जयराम भारती,कुंदा मुखिया मनोज साहू,सहियागण और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे。

सामान्य प्रश्न

सर्पदंश के बाद क्या करना चाहिए?
सर्पदंश के बाद तुरंत धैर्य रखते हुए नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Monsoon Health Tips
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।