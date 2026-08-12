कांवड़ियों के लिए सेवा रथ बना सहारा

गोला गोकर्णनाथ। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने छोटी काशी पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का सेवा रथ सहारा बना है। सावन माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कांवड़िए गोला पहुंच रहे हैं। लंबी दूरी पैदल तय करने के कारण कई श्रद्धालुओं को पैरों में छाले सूजन घाव मांसपेशियों में खिंचाव और अत्यधिक थकान जैसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की इन परेशानियों को देखते हुए सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के संचालक डॉ. कौशल वर्मा की पहल पर मेले की शुरुआत में चिकित्सा सेवा रथ एंबुलेंस को रवाना किया गया था।

दवाइयों और आवश्यक चिकित्सा संसाधनों से लैस सेवा रथ में चिकित्सकीय स्टाफ तैनात है जो कांवड़ मार्गों पर भ्रमण कर जरूरतमंद शिवभक्तों को निःशुल्क उपचार और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। सेवा रथ खुटार मोहम्मदी और लखीमपुर मार्ग पर पहुंचकर कांवड़ियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मौके पर ही उपचार कर रहा है। पैदल यात्रा के दौरान परेशान हुए श्रद्धालु भी इस पहल का लाभ उठा रहे हैं। कई कांवड़ियों के लिए मार्ग में मिली यह चिकित्सा सहायता राहत देने वाली साबित हो रही है। डॉ. कौशल वर्मा ने कहा कि सावन का महीना सनातन संस्कृति की अगाध श्रद्धा आस्था और समर्पण का प्रतीक है। दूर-दूर से अपनी मनोकामनाएं और बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट भक्ति लेकर आने वाले कांवड़िए हमारे पूज्य अतिथि हैं।