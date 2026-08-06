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33,049 कांवरियों का इलाज, 29,819 बच्चों को पोलियो खुराक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर में राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। 33,049 कांवरियों का उपचार हुआ, जिसमें 122 गंभीर केस को उच्च चिकित्सा केंद्रों में भर्ती किया गया। पल्स पोलियो अभियान भी जारी है, जिसमें 29,819 बच्चों को टीका लगाया गया।

33,049 कांवरियों का इलाज, 29,819 बच्चों को पोलियो खुराक

देवघर,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को त्वरित, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। सिविल सर्जन डॉ. एस पी मिश्रा एवं श्रावणी मेला के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. के के सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि मेला क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य शिविर, एंबुलेंस सेवाएं, चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मी 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 4 अगस्त 2026 तक मेला क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में कुल 33,049 कांवरियों का उपचार किया गया।

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इनमें 22,691 पुरुष, 9,197 महिलाएं तथा 1,161 बच्चे शामिल हैं। गंभीर स्थिति वाले 122 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है। वहीं, अंतः रोगी विभाग (आईपीडी) में अब तक कुल 175 मरीज भर्ती होकर उपचार प्राप्त कर चुके हैं। इनमें 106 पुरुष, 68 महिलाएं तथा एक बच्चा शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाएं, चिकित्सीय उपकरण और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। श्रावणी मेला के दौरान संचालित पल्स पोलियो अभियान भी लगातार जारी है। अब तक 29,819 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा चुकी है। इस अभियान में 1,783 बीओपीवी वायल का उपयोग किया गया है। विभाग की टीम मेला क्षेत्र के निर्धारित बूथों के साथ-साथ घर-घर संपर्क कर भी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मेले के लिए कुल 108 चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इनमें से 91 चिकित्सकों ने योगदान दे दिया है, जबकि 17 चिकित्सकों ने अब तक योगदान नहीं किया है। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। इसी बीच 4 अगस्त को बिहार के समस्तीपुर निवासी 35 वर्षीय कांवरिया नरेश शाह की सीजर डिसऑर्डर (दौरे की बीमारी) के कारण मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि निर्धारित चिकित्सीय प्रोटोकॉल के तहत सभी आवश्यक चिकित्सा एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं। सिविल सर्जन डॉ. एस पी मिश्रा और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. के के सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अस्वस्थता महसूस होने पर निकटतम स्वास्थ्य शिविर या एंबुलेंस सेवा का तुरंत लाभ लें।

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