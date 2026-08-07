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नीलकंठ मार्ग पर 17,971 श्रद्धालुओं का उपचार हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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कांवड़ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं को लेकर प्रशासन मुस्तैदकांवड़ यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं को लेकर प्रशासन मुस्तैदयात्रा मार्ग पर आठ चिकित्सा राहत

नीलकंठ मार्ग पर 17,971 श्रद्धालुओं का उपचार हुआ

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिसके तहत अभी तक 17,971 श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

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