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जिले में 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, सीओपीडी के साथ एनीमिया एवं सिफलिस की भी होगी जांच

जिले में 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राज्य सरकार ने गैर-संचारी रोगों एनपी-एनसीडी की शीघ्र पहचान एवं समय पर उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के साथ जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति ने विस्तृत आदेश जारी करते हुए जिले को आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर), अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सीओपीडी, विभिन्न प्रकार के कैंसर के साथ-साथ एनीमिया एवं सिफलिस जैसी बीमारियों की भी जांच की जाएगी।

ओपीडी में आने वाले प्रत्येक योग्य मरीज की होगी स्क्रीनिंग:

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार भारती ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति से मिले निर्देश के अनुसार, सभी जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी में उपचार के लिए आने वाले पात्र व्यक्तियों की भी अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। पोषक क्षेत्र से रेफर किए गए संभावित मरीजों की आवश्यक जांच "एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट" के अनुरूप कराते हुए समुचित उपचार एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

दवा, जांच किट और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश:

इस अभियान के शुरू होने से पहले आवश्यक दवाएं, रैपिड डायग्नोस्टिक किट, रिएजेंट्स, कंज्यूमेबल्स तथा अन्य उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। आवश्यकता होने पर बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड से मांग की जा सकती है। साथ ही, प्रत्येक जिला अपनी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसकी सॉफ्ट एवं हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजेगा।

आशा, एएनएम और सीएचओ निभाएंगे अहम भूमिका:

अभियान की सफलता के लिए आशा कार्यकर्ता, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तय की गई हैं। आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर पात्र लोगों को स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करेंगी तथा एएनएम के साथ मिलकर अभियान को सफल बनाएंगी। सीएचओ आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आने वाले सभी पात्र लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे तथा उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीजों का फॉलो-अप कर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराते हुए एनपी-एनसीडी पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

जिला के साथ प्रखंड स्तर पर प्रतिदिन होगी निगरानी:

सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ अमित कुमार ने बताया की जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी प्रतिदिन सभी प्रखंडों का डेटा संकलित कर एनपी-एनसीडी पोर्टल पर प्रविष्टि एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक को अभियान के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने, प्रतिदिन निगरानी करने तथा स्वास्थ्य संस्थानों में दवा, जांच सामग्री एवं मानव संसाधन की उपलब्धता बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थियों को स्वास्थ्य संस्थानों तक लाने एवं पूरे अभियान की निगरानी करेंगे। अभियान की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर प्रतिदिन शाम पांच बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जिला स्तर पर इसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में अभियान के प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता के लिए रंगीन फ्लेक्स अथवा बैनर लगाना अनिवार्य किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस अभियान का उद्देश्य क्या है?
इस अभियान का उद्देश्य गैर-संचारी रोगों की शीघ्र पहचान एवं समय पर उपचार सुनिश्चित करना है।
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