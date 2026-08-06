बोकारो में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, आयुष्मान भारत की ब्रांडिंग और 108 एम्बुलेंस सेवा पर जोर

बोकारो के समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिला स्वास्थ्य समिति एवं डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, सिविल सर्जन डॉ. एबी प्रसाद सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), आयुष्मान भारत योजना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, 108 एम्बुलेंस सेवा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा स्वास्थ्य संस्थानों की ब्रांडिंग की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए।