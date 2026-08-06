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बोकारो में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, आयुष्मान भारत की ब्रांडिंग और 108 एम्बुलेंस सेवा पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बोकारो में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, आयुष्मान भारत की ब्रांडिंग और 108 एम्बुलेंस सेवा पर जोरबोकारो में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, आयुष्मान भारत

बोकारो में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, आयुष्मान भारत की ब्रांडिंग और 108 एम्बुलेंस सेवा पर जोर

बोकारो के समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिला स्वास्थ्य समिति एवं डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, सिविल सर्जन डॉ. एबी प्रसाद सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), आयुष्मान भारत योजना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, 108 एम्बुलेंस सेवा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा स्वास्थ्य संस्थानों की ब्रांडिंग की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए।

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स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएँ

डीसी ने सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान भारत समेत विभिन्न योजनाओं की प्रभावी ब्रांडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मानकों के अनुरूप साइनेज, सूचना पट्ट और प्रवेश द्वार पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित की जाए, ताकि लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। बैठक में एएनसी जांच, नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और अन्य मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने इन कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग और समय पर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं 108 एम्बुलेंस सेवा को और प्रभावी बनाने, रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाने तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानव संसाधन और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे?
बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, सिविल सर्जन डॉ. एबी प्रसाद सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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