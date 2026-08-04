सीएचसी में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से भाजपा नेता प्रमोद सीग्रीवाल ने मुलाकात की और सारण जिला और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि महिला मरीजों को उचित स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही क्योंकि महिला डॉक्टरों की कमी है।
सीवान। स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार से मुलाकात कर सारण जिला व महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में प्रदेश भाजपा नेता प्रमोद सीग्रीवाल ने महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग उठाई। मुलाकात के दौरान कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला मरीज उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचती हैं, लेकिन महिला चिकित्सकों की कमी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं अन्य महिला मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक सीएचसी में महिला डॉक्टर की तैनाती आवश्यक है।
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