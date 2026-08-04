Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीएचसी में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से भाजपा नेता प्रमोद सीग्रीवाल ने मुलाकात की और सारण जिला और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि महिला मरीजों को उचित स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही क्योंकि महिला डॉक्टरों की कमी है।

सीएचसी में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

सीवान। स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार से मुलाकात कर सारण जिला व महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में प्रदेश भाजपा नेता प्रमोद सीग्रीवाल ने महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग उठाई। मुलाकात के दौरान कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला मरीज उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचती हैं, लेकिन महिला चिकित्सकों की कमी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं अन्य महिला मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक सीएचसी में महिला डॉक्टर की तैनाती आवश्यक है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।