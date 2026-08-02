दून अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, कराया सीटी स्कैन, ये बोले डॉक्टर
देहरादून। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल शनिवार दोपहर दून अस्पताल पहुंचे। लगातार रुक-रुक कर
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल शनिवार दोपहर दून अस्पताल पहुंचे। लगातार रुक-रुक कर हो रही खांसी की शिकायत के चलते उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन कराया, जिसकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई। जांच के बाद विशेषज्ञों ने उन्हें कुछ दवाएं लेने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी। प्राचार्य डॉ. गीता जैन, एमएस डॉ. आरएस बिष्ट, चेस्ट फिजिशियन डॉ. अविशम गोयल, सामान्य फिजिशियन डॉ. अरुण पांडेय, जनसंपर्क अधिकारी दिनेश रावत, विनोद नैनवाल और संदीप राणा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उधर, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर दून अस्पताल के एसो. प्रोफेसर डॉ. अंकुर पांडेय का भी हाल जाना।
डॉ. पांडेय को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से यहां पर आईसीयू में भर्ती किया गया है, उनकी हालत गंभीर बनी है।
लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
विजन
चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें