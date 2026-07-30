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अस्पताल में कचरा बिखरा देख भड़के एसीएमओ सफाई के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में एएसीएमओ डॉ. उदयनाथ ने निरीक्षण किया। गंदगी और औषधियों की कमी पर नाराजगी जताई। मरीजों की स्थिति का जायजा लिया और स्टाफ को समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और प्रसव कक्ष की मरम्मत का भी निरीक्षण किया।

अस्पताल में कचरा बिखरा देख भड़के एसीएमओ सफाई के दिए निर्देश

श्रावस्ती,संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना का एएसीएमओ डॉ उदयनाथ ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर भड़क गए और साफ सफाई दुरुस्त न रहने पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। इमरजेंसी वार्ड के निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट रवि त्रिपाठी और वार्ड ब्वाय कृष्ण कुमार मिश्रा उपस्थित मिले। वार्ड में तीन मरीजों का इलाज चल रहा था। वार्ड में मैनिटोल इंजेक्शन उपलब्ध न होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। जनरल वार्ड में 12 मरीज भर्ती मिले, जहां स्टाफ नर्स प्रीति बाला व प्रियंका त्रिपाठी मौजूद मिलीं। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में लापरवाही मिली। कंटेनर के बाहर ही प्लास्टिक वेस्ट पड़ा मिला।

इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधितों को चेतावनी दी। एनबीएसयू में सबसे अधिक पीलिया और सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित बच्चे भर्ती मिले। नोडल डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से भर्ती सभी बच्चे अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। एसीएमओ ने निर्देश दिया कि प्रसव के दौरान गंभीर रूप से बीमार बच्चों का एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन दुरुस्त करते हुए 102 एम्बुलेंस के माध्यम से समय से एसएनसीयू या जिला अस्पताल रेफर करें। इसी तरह से प्रसव कक्ष, स्टोर रूम व सीढ़ी के मरम्मत का कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान फार्मासिस्ट को तीन कार्य दिवसों के भीतर स्टोर रिकॉर्ड अपडेट कर अधीक्षक से हस्ताक्षरित कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर बीपीएम आजम खान, बीसीपीएम वसीम सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे।

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