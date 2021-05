डॉ. हर्षवर्द्धन की सलाह पर महाराष्ट्र में रुका 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण? जानें केंद्र का जवाब

महाराष्ट्र ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के लिए फिलहाल कोरोना टीकाकरण रोका जा रहा है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत के कारण अब बचा हुआ स्टॉक 45 या उससे ज्यादा वाले लोगों की दूसरी खुराक के लिए दिया जाएगा। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने यह तक कह दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने भी उन्हें यही सलाह दी है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने महाराष्ट्र को ऐसी कोई सलाह नहीं दी है।

It is being claimed in a tweet that Union Health Minister suggested Maharashtra government repurpose vaccine allotted for citizens aged 18-44 in the State for those aged 45 and above#PIBFactCheck: The claim is #Incorrect. @drharshvardhan has given NO such suggestion. pic.twitter.com/OMdGBrdjR1