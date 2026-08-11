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एमजीयूजी में संस्कृत काव्य में गूंजा स्वास्थ्य का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य का महत्व विषय पर संस्कृत काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता विद्यार्थी के बीच संस्कृत भाषा, रचनात्मकता और आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए थी। प्रतियोगिता में मेघा अग्रवाल ने पहला, रिया श्रीवास्तव ने दूसरा और गंगेश व शिवांगी राठौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

एमजीयूजी में संस्कृत काव्य में गूंजा स्वास्थ्य का संदेश

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में स्वास्थ्यस्य महत्त्वम् (स्वास्थ्य का महत्व) विषय पर संस्कृत काव्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसका आयोजन विश्वविद्यालय के गुरु गोरक्षनाथ आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुर्वेद महाविद्यालय के संहिता सिद्धान्त एवं संस्कृत विभाग, भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि, रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। विद्यार्थियों ने संस्कृत काव्य के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, स्वास्थ्य संरक्षण तथा आयुर्वेद की उपयोगिता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।प्रतियोगिता में डॉ. नवीन एवं डॉ. साध्वी नन्दन पाण्डेय ने निर्णायक की भूमिका निभाई।

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डा साध्वी नन्दन पाण्डेय ने विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के माध्यम से स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण विषयों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में मेघा अग्रवाल प्रथम, रिया श्रीवास्तव द्वितीय तथा गंगेश व शिवांगी राठौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. गिरिधर वेदांतम, डॉ. प्रज्ञा सिंह उपस्थित रहे।

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