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आरोग्य मेले में 2854 मरीज को मिला इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जहां 2854 मरीजों को चिकित्सा सहायता मिली। इसमें 1223 पुरुष, 1313 महिलाएं और 318 बच्चे शामिल थे। मेले में त्वचा रोग के 400 मरीज, लिवर के 33 और टीबी के 11 मरीजों को उपचार प्रदान किया गया। 118 चिकित्सक और 304 पैरामेडिकल कर्मचारी मौजूद थे।

आरोग्य मेले में 2854 मरीज को मिला इलाज

गोरखपुर। रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन जिले के 89 नगरीय और ग्रामीण प्राथमिक केन्द्रों पर किया गया। इस आरोग्य मेले में 2854 मरीजों को इलाज मिला, जिसमें 1223 पुरुष, 1313 महिलाएं और 318 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा त्वचा रोग के मरीज पहुंचे। मेले में त्वचा रोग के 400, लिवर के 33, टीबी के 11 मरीजों को परामर्श दिया गया। इसके अलावा 148 गर्भवतियों की जांच की गई। दूसरी अन्य बीमारियों के 977 मरीजों को भी इलाज मिला। आरोग्य मेले से सात मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया। इसमें 118 चिकित्सक और 304 पैरामेडिकल कर्मचारी तैनात रहे।

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