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श्रावणी मेला उद्घाटन के साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 24 घंटे चिकित्सा सेवा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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राजकीय श्रावणी मेला-2026 के उद्घाटन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों ने पूरी क्षमता से काम करना शुरू किया है और आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ, जैसे प्राथमिक उपचार और एंबुलेंस सेवाएँ, उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्रावणी मेला उद्घाटन के साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 24 घंटे चिकित्सा सेवा शुरू

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के उद्घाटन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपनी सभी तैयारियों को धरातल पर उतार दिया।

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स्वास्थ्य केंद्रों की तैयारी

बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर, शिवगंगा, कांवरिया पथ तथा विभिन्न मेला क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों ने बुधवार से पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर दिया। उद्घाटन के पहले दिन ही स्वास्थ्यकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे और जरूरतमंद श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेला क्षेत्र में 24 घंटे चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

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चिकित्सकीय सुविधाएँ

प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों, नर्सों, फार्मासिस्टों और पैरामेडिकल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर तथा अन्य चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एंबुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। हीट स्ट्रोक, थकान, डिहाइड्रेशन और अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तैयारी

सीएस डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि पूरे श्रावणी मेला के दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके।

प्रश्नोत्तर

श्रावणी मेला-2026 के उद्घाटन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियाँ की हैं?
स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी तैयारियाँ धरातल पर उतार दी हैं।
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