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मानपुरी शिविर में शिवभक्त की तबीयत बिगड़ी, सीएचसी में कराया भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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गंगनहर कांवड़ मार्ग पर मानपुरी के पास एक शिवभक्त, जो राजस्थान के अलवर निवासी हैं, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने समय पर एंबुलेंस द्वारा उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया और उपचार के बाद छुट्टी दे दी। शिवभक्त ने हरिद्वार से कांवड़ उठाई थी और शिविर में ठहरे थे।

मानपुरी शिविर में शिवभक्त की तबीयत बिगड़ी, सीएचसी में कराया भर्ती

गंगनहर कांवड़ मार्ग पर मानपुरी के पास शनिवार को शिविर में ठहरे राजस्थान के एक शिवभक्त की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने एंबुलेंस से शिवभक्त को सीएचसी में भर्ती कराया। उपचार के बाद जहां उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। बाद में इसे छुट्टी देकर शिविर में ही छोड़ दिया गया। राजस्थान के अलवर निवासी राजवीर सिंह पुत्र चोमू ने बुधवार को हरिद्वार से कांवड़ उठाई थी। शनिवार को वह कांवड़ लेकर मानपुरी के पास शिविर में पहुंचा। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। साथी कांवड़ियों की सूचना पर स्वास्थ्य कर्मी मौके पर पहुंचे।

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उन्होंने एंबुलेंस की मदद से शिवभक्त को सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद आराम मिलने पर उसे छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें वापस शिविर तक पहुंचाया। जहां से वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया।

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