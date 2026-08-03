अस्पताल में बढ़े सर्दी-जुकाम और खुजली के मरीज
जिले में उमसभरी गर्मी और मौसम में बदलाव की वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। पीएचसी में सीधी बीमारियों जैसे सर्दी, बुखार और खुजली के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानियों का पालन करने की सलाह दी है ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके।
जिले में इन दिनों उमसभरी गर्मी और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में सोमवार को सर्दी, जुकाम, बुखार और खुजली के मरीजों की संख्या अधिक देखने को मिली। मौजूदा समय में मौसम का मिजाज दिन में कई बार बदलता है। सुबह से लेकर शाम तक कभी उमसभरी गर्मी तो कभी ठंड हवाओं के चलने व बारिश होने से लोग मौसमी बीमारी की जद में आ रहे हैं। मंझनपुर पीएचसी में रोजाना इलाज के लिए पहुंच रहे 100 से अधिक मरीजों में करीब 35 से 40 मरीज इन्हीं बीमारियों से पीड़ित मिल रहे हैं।
चिकित्सकों के अनुसार उमस, पसीना और साफ-सफाई में लापरवाही के कारण त्वचा संबंधी संक्रमण और वायरल बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। वहीं पीएचसी प्रभारी डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि मरीजों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने, पर्याप्त पानी पीने, साफ-सफाई रखने, हल्का व पौष्टिक भोजन करने तथा त्वचा को साफ व सूखा रखने की सलाह दी जा रही है। यह भी कहा कि यदि बुखार, सर्दी-जुकाम या खुजली की समस्या लगातार बनी रहे तो स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार कराना चाहिए। इससे बीमारी गंभीर होने से बच सकती है।
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