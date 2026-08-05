खिजरसराय में महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत के मामले में दुर्गा हॉस्पिटल सील
खिजरसराय के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया। यह कार्रवाई सिविल सर्जन के आदेश पर की गई थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल के बाहर हंगामा किया, और डॉक्टर फरार हो गए।
खिजरसराय के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार रात अस्पताल को सील कर दिया। यह कार्रवाई घटना के दो दिन बाद सिविल सर्जन के आदेश पर की गई। रविवार सुबह महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर कई घंटों तक हंगामा किया था और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधन के फरार होने की बात सामने आई। नीमचक बथानी के अनुमंडल पदाधिकारी केशव आनंद के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कार्रवाई की। टीम में स्वास्थ्य विभाग के डॉ. शाहरुख खान, खिजरसराय के अंचलाधिकारी केशव किशोर, थानाध्यक्ष गिरधर उपाध्याय तथा अन्य अधिकारी शामिल थे।
स्वास्थ्य प्रबंधक मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि सिविल सर्जन के निर्देश पर अस्पताल को सील किया गया है।
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