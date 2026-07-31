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अल्ट्रा पोर्टेबल एक्स-रे मशीन से होगी कैदियों की टीबी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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स्वास्थ्य विभाग ने टीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों की विशेष स्क्रीनिंग भी शामिल है। मंडल कारा में सभी कैदियों की भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टीबी जांच की जाएगी। सिविल सर्जन ने एक आठ सदस्यीय टीम का गठन किया है जो इस अभियान को संचालित करेगी।

अल्ट्रा पोर्टेबल एक्स-रे मशीन से होगी कैदियों की टीबी जांच

टीबी उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की पहल बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों की भी विशेष स्क्रीनिंग छपरा, हमारे संवाददाता। टीबी उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। जिले में चल रहे सघन टीबी स्क्रीनिंग अभियान के तहत अब मंडल कारा में बंद सभी कैदियों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित अल्ट्रा पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीन से टीबी की जांच की जाएगी। इसके साथ ही बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों की भी विशेष स्क्रीनिंग कर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की जाएगी। अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सिविल सर्जन डॉ. राजकुमार चौधरी ने आठ सदस्यीय टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सभी कैदियों की होगी स्क्रीनिंग

सिविल सर्जन ने बताया कि गठित टीम जेल परिसर में विशेष शिविर लगाएगी। शिविर के दौरान सभी कैदियों के सीने का डिजिटल एक्स-रे किया जाएगा। एक्स-रे रिपोर्ट का एआई तकनीक के माध्यम से विश्लेषण कर टीबी के संदिग्ध मामलों की पहचान की जाएगी। डीपीसी-टीबी हिमांशु शेखर ने बताया कि अभियान के तहत बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों को भी शामिल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंचकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच के साथ टीबी स्क्रीनिंग करेगी। यदि किसी बच्चे में टीबी के लक्षण या संक्रमण की आशंका मिलती है, तो उसका नि:शुल्क इलाज कराया जाएगा।

नवीनतम प्रश्न

टीबी स्क्रीनिंग अभियान में कौन शामिल है?
टीबी स्क्रीनिंग अभियान में मंडल कारा में सभी कैदियों और बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों को शामिल किया गया है।
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