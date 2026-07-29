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स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम पात्र तक पहुंचे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मंडलायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम पात्र तक पहुंचे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मंडलायुक्तस्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम पात्र तक पहुंचे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम पात्र तक पहुंचे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं: मंडलायुक्त

सहारनपुर। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र लाभार्थी तक हर हाल में पहुंचना चाहिए। बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के साथ फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग, पारदर्शी रिपोर्टिंग और वित्तीय संसाधनों का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मंडलीय मासिक समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, पोषण, गुणवत्ता सुधार, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंडलायुक्त ने कम प्रगति वाले संकेतकों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने, आगामी अभियानों के लिए माइक्रोप्लानिंग, विभागीय समन्वय, आईईसी-बीसीसी गतिविधियों और फील्ड मॉनिटरिंग को मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

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