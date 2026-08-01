मां का दूध है अमृत, विश्व स्तनपान सप्ताह में छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक
श्रावस्ती में नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने के प्रयास जारी हैं। बीते वर्ष 41071 जीवित जन्म में से 39810 को एक घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह पर छात्र-छात्राओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। यह शिशु के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
श्रावस्ती,संवाददाता। नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सहयोगी संस्थाओं की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते वित्तीय वर्ष के एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार जिले में 41071 जीवित जन्म दर्ज किए गए, जिनमें से 39810 नवजातों को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया। यह लगभग 97 प्रतिशत है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर सिरसिया क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज गब्बापुर में यूनिसेफ एम्स के एपीसी अनुराग सिंह द्वारा छात्र-छात्राओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि मां का पहला पीला और गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) नवजात के लिए अमृत के समान होता है।
इसमें मौजूद पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व बच्चे को संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं। छ: माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान बच्चे को पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि मां के दूध में ही शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। छ: माह तक केवल स्तनपान कराने से बच्चे का बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास होता है तथा कुपोषण एवं संक्रमण का खतरा कम होता है। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया गया कि वे अपने परिवार, पड़ोस और समुदाय में स्तनपान के सही संदेशों का प्रचार-प्रसार करें।
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