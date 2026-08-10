दूसरी सोमवारी पर कांवरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाएगा : सीएस

देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के लिए स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं की तैयारी की है। दूसरी सोमवारी के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए चिकित्सा टीमों को अलर्ट मोड में रहने की सलाह दी गई है। सभी चिकित्सकों को त्वरित प्राथमिक उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं।

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला में देवतुल्य कांवरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की है। दूसरी सोमवारी को संभावित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्रावणी मेला कोषांग में प्रतिनियुक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार की गई।

बैठक में चर्चा बैठक में श्रद्धालुओं को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान दूसरी सोमवारी के अवसर पर बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने-अपने निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

समन्वय और तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेला क्षेत्र में तैनात चिकित्सा टीमों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा गया। कांवरिया रूट, मंदिर क्षेत्र और भीड़ वाले स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर उसे तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाए।

सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा दूसरी सोमवारी पर लाखों श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्था को अलर्ट मोड में रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और रेफरल सिस्टम को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सीएस ने कहा कि श्रावणी मेला में आने वाले कांवरियों को सुरक्षित एवं सुगम जलार्पण के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मी पूरी तत्परता एवं सेवा भाव के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मौके पर सीएस डॉ.एसपी मिश्रा के अलावे डॉ. रवि रंजन, डॉ. सीके पंकज, डॉ.प्रभात रंजन के अलावे अन्य उपस्थित थे।