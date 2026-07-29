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गोला में सावन मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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एंबुलेंस और मेडिकल टीमें रहेंगी तैनात एंबुलेंस सहित स्वास्थ्य टीम रहेंगी मुस्तैद ​लखीमपुर,संवाददाता। गोला छोटी काशी और अन्य शिव मंदिरों में आयोजित

गोला में सावन मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

​लखीमपुर। गोला छोटी काशी और अन्य शिव मंदिरों में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध सावन मेले व कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्ताद हो गया है। मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता के निर्देश पर स्वास्थ्य के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन मेले की निगरानी,स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संचालन को सीएचसी अधीक्षक डॉ. मयंक मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे लेकर डॉ प्रमोद वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है。

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स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था

​मेला स्थल में स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सकों (डॉक्टरों), फार्मासिस्टों तथा अन्य सपोर्टिंग मेडिकल स्टाफ की रोस्टरवार 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। शिविरों में श्रद्धालुओं के इलाज के लिए सभी आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं, ओआरएस पैकेट और आकस्मिक चिकित्सा उपकरणों भी रहेगे。

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मुख्य स्थानों पर स्वास्थ्य टीम और एंबुलेंस की तैनाती

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प्रमुख स्थलों पर स्वास्थ्य टीम और एंबुलेंस की तैनाती

​-स्वास्थ्य विभाग मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर चिकित्सीय दल एवं एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था की गई है। इसमें ऐरा पुल, सिलौटा चौराहा, एलआरपी चौराहा, फरधान, लीलेटीनाथ मंदिर, शारदानगर, संसारपुर, बिजुआ, गोमती मोड़ तिराहा (मोहम्मदी रोड), वास्ता चौराहा, टेड़ेनाथ मंदिर, नकहा तथा खमरिया आदि स्थानों पर रोस्टर के अनुसार 24 घंटे एम्बुलेंस, स्वास्थ्य टीम की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं ​शिव मंदिर (गोला) में मंदिर परिसर, रिलायंस पेट्रोल पंप चेक पोस्ट तथा कंजा चेक पोस्ट पर भी डॉक्टरों, आयुष फार्मासिस्टों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की शिफ्टवार तैनाती रहेगी।

स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न

स्वास्थ्य विभाग ने सावन मेला के दौरान कौन से इंतजाम किये हैं?
स्वास्थ्य विभाग ने मेले के दौरान 24 घंटे स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की है, जिसमें चिकित्सकों, फार्मासिस्टों तथा अन्य सपोर्टिंग मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है।
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