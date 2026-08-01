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कांवड़ मेले में डॉक्टरों ने सोलह जगह चौबीसों घंटे डेरा डाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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इस बार कांवड़ मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तैयारी की इस बार कांवड़ मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तैयारी की जनपद में सोलह जगहों पर दिन-र

कांवड़ मेले में डॉक्टरों ने सोलह जगह चौबीसों घंटे डेरा डाला

सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ मेले को लेकर इस बार स्वास्थ्य विभाग व्यापक तैयारी के साथ शिवभक्तों की सेहत की देखभाल सुनिश्नित करने को जुट गया। विभाग की तरफ से कांवड़ मेले में सोलह जगहों पर डॉक्टरों की टीमें लगा दी गई हैं जोकि, शिविर के तौर पर चौबीसों घंटे शिवभक्तों की देखभाल के लिए मौजूद रहेंगी। इसके अलावा हाइवे एवं मेला क्षेत्र में स्थित सभी अस्पताल आकस्मिक परिस्थितियों को लेकर अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। सात 108 एंबुलेंस कांवड़ मेला क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहेंगी। इन जगहों पर लगे शिविर, तैनात रहेंगे डॉक्टरशेरुआ चौराहा, अगवानपुर, जीरो प्वाइंट, पाकबड़ा, रामपुर दोराहा, रामपुर रोड, न्यू पुलिस चौकी सलेमपुर, सहसपुर बोर्ड, कांठ, शिव ढाबा, कांठ, कैथ की पुलिया, छजलैट, शिवमंदिर मानपुर-खानपुर कांवड़ पथ, कांठ, शिवमंदिर, लदावली, कांठ, प्राचीन शिव मंदिर, ढाकी, कांठ, प्राचीन शिव मंदिर, लाइलावाद, कांठ, मनकरा मोड़, रामपुर बॉर्डर, जीरो प्वाइंट, रामपुर रोड, जीरो प्वाइंट, कुंदरकी बाईपास, कुंदरकी, गागन तिराहा, मुरादाबाद।वर्जनकांवड़

मेला क्षेत्र में चिकित्सकीय टीमें चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहेंगी। इसके साथ ही पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहेगा। विशेष स्थितियों में मेडिकल स्टाफ संबंधित स्थानों पर पहुंचने को तैयार रखा जाएगा।-डॉ.प्रवीण श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी।

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