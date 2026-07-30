डेंगू की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खरीदे किट

मानसून के दौरान डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 250 जांच किट की खरीद की है। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों की जांच के लिए एलाइजा मशीन उपलब्ध है। सभी अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू के लक्षणों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

इलाज के लिए चिकित्सक, स्टाफ, दवा एवं डेंगू की जांच के लिए कीट और सदर अस्पताल में उपलब्ध है एलाइजा मशीन हर अस्पताल में डेंगू मरीजों की जांच व इलाज के लिए विशेष वार्ड तैयार वर्ष 2025 में मिले थे डेंगू के छह मरीज, फॉगिंग मशीन उपलब्ध करायी 02 लोगों की मौत डेंगू से हो गई थी वर्ष 2019 में 05 डेंगू पीड़ित लोगों की वर्ष 2013 में हुई थी मौत (पेज तीन की लीड खबर) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

डेंगू जांच के लिए कीट मानसून के दौरान डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 250 जांच किट की खरीद की है। इनमें से 50 सदर अस्पताल और शेष अस्पतालों में 20-20 जांच किट खरीदी गई है। हालांकि डेंगू पीड़ितों की जांच के लिए सदर अस्पताल में एलाइजा मशीन उपलब्ध है। सभी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की जांच व इलाज के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में 10 बेड का स्पेशल वार्ड बनकर तैयार है। जिले के मोहनियां के अनुमंडल अस्पताल में पांच, रेफरल, सीएचसी व पीएचसी में दो-दो बेड का वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में भर्ती किए जानेवाले मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी व दवा का प्रबंध किया गया है। हालांकि कैमूर में अभी तक डेंगू के एक भी डेंगू पीड़ित की पहचान नहीं हो सकी है। वर्ष 2025 में डेंगू के छह मरीज चिन्हित किए गए थे। वर्ष 2023 में भी 42 डेंगू मरीजों की पहचान की गई थी। वर्ष 2019 में दो लोगों और वर्ष 2013 में पांच लोगों की मौत डेंगू से हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि किट से जांच के बाद कंफर्म होने के लिए एलाइजा मशीन से जांच की जाती है। बरसात में डेंगू के साथ चिकनगुनिया का भी खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में सामान्य सा लगनेवाला डेंगू बुखार देर करने या गलत इलाज कराने से जानलेवा साबित हो सकता है। वक्त पर सही इलाज कराकर ही हालात नियंत्रण में किए जा सकते हैं।

फॉगिंग और जागरूकता अभियान ग्रामीण इलाकों में मरीज मिलने पर करायी जाएगी फॉगिंग भभुआ। जिले के ग्रामीण इलाकों में डेगू का मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेलाथियॉन की फॉगिंग करायी जाता है। जबकि शहरी इलाकों में डेंगू प्रभावित क्षेत्र में नगर परिषद या फिर नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग की जाती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में फॉगिंग मशीन उपलब्ध करायी गयी है। स्वास्थ्य महकमा ने इन बीमारियों की रोकथाम को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आमजनों को इस बीमारी के लक्षण, पहचान व बचाव के उपाय बताए जाएंगे।

डेंगू का फैलाव ऐसे फैलता है डेंगू डीआईओ डॉ. आरके चौधरी बताते हैं कि डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एडिज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है, तब वह उस मरीज का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू का वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वाला वह मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो उससे वह वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे वह व्यक्ति भी डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है।

प्लेटलेट्स की भूमिका आईएमए के सचिव डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आमतौर पर स्वस्थ आदमी के शरीर में डेढ़ से दो लाख प्लेटलेट्स होते हैं। अगर प्लेटलेट्स एक लाख से कम हो जाए तो उसकी वजह डेंगू हो सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि जिसे डेंगू हो, उसकी प्लेटलेट्स नीचे ही जाए। डेंगू का वायरस आमतौर पर प्लेटलेट्स कम कर देता है, जिससे बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, मसलन सुबह एक लाख थे और दोपहर तक 50-60 हजार हो गए तो जरूरत पड़ने पर मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाए जा सकते हैं। कोट जिले में डेंगू जांच के लिए सभी अस्पतालों में किट उपलब्ध है। सदर अस्पताल में 50 कीट व जिले के अन्य अस्पतालों में 20-20 किट की खरीद की गई है। हर अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं। सदर अस्पताल में एलाइजा मशीन से जांच करने की सुविधा है। डॉ. चंदेश्वरी रजक, सिविल सर्जन फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 7 कैप्शन- सदर अस्पताल के इमरजेंसी में गुरुवार को बनकर तैयार 10 बेड का डेंगू स्पेशल वार्ड।