कांवड़ियों के स्वास्थ्य परीक्षण में जुटे रहे डॉक्टर
श्रावण के दूसरे सोमवार को कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहा। जनपद के विभिन्न कावड़ यात्रा सुविधा केंद्रों पर स्वास्थ्य टीमों ने स्वास्थ्य परीक्षण और उचित परामर्श दिया। डॉक्टरों और सुरक्षा बलों की टीम 24 घंटे कांवड़ यात्रियों की सहायता में लगी रही।
श्रावण के दूसरे सोमवार पर कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दिया। शासन के निर्देश पर सुबह से ही जनपद में बनाए गए विभिन्न कावड़ यात्रा सुविधा केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय देखी गई। कांवड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ उन्हें उचित परामर्श भी दिया। सीएमओ डॉक्टर रामबदन राम के निर्देश पर कांवड़ यात्रियों के लिए गठित की गई टीमों को सुबह से ही सक्रिय कर दिया। एटा-शिकोहाबाद मार्ग, एटा-टूंडला मार्ग के अलावा अन्य मार्गों पर बनाए गए कावड़ यात्रा सुविधा केंद्रों पर डॉक्टरों की टीम समूचे दिन अपने कार्यों को अंजाम देती रही। टीम में एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट के अलावा वार्ड बॉय सभी आवश्यक दवाओं के साथ मौजूद थे।
सुविधा केंद्रों पर कांवड़ यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। सुविधा केंद्रों पर डॉक्टरों की टीम के अलावा जिला प्रशासनिक एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिसबल मौजूद था। डॉक्टरों की टीम ने कावड़ यात्रियों को स्वास्थ्य परीक्षण के अलावा स्वास्थ्य संबंधी उचित परामर्श भी दिया। सीएमओ देर रात तक स्थिति का जायजा लेते रहे।
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