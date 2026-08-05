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जिले में डेंगू के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए एनएस-1 किट उपलब्ध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान, अक्टूबर महीने तक स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर अलर्ट मोड में है। ओपीडी में लक्षण वाले मरीजों की एनएस-1 किट से जांच हो रही है, लेकिन अब तक जिले में कोई डेंगू मरीज नहीं मिला है। तेज बुखार, सिरदर्द, और अन्य लक्षणों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।

जिले में डेंगू के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए एनएस-1 किट उपलब्ध

सीवान, निज प्रतिनिधि। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और खासकर अक्टूबर महीने तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ओपीडी में इलाज के लिए आए लक्षण वाले मरीजों की एनएस-1 किट से जांच की जा रही है। हालांकि, अबतक जांच के दौरान जिले में डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है। बताया गया कि जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने तक डेंगू मरीजों के मिलने की अधिक संभावना होती है। विभाग ने जिले के सभी प्रखंडों में डेंगू के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए एनएस-1 किट उपलब्ध करा दी है। प्रारंभिक जांच में पॉजिटिव मिलने वाले मरीजों का सैंपल पुष्टि के लिए सदर अस्पताल की लैब भेजा जाएगा।

डेंगू के लक्षण

विभाग ने बताया कि फिलहाल सभी प्रखंडों में किट उपलब्ध हैं और अबतक करीब दो सौ से अधिक मरीजों की जांच की जा चुकी है। लक्षण दिखाई देने पर मरीजों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे बताया गया कि तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, कमजोरी, मतली या उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते व अत्यधिक थकान डेंगू के सामान्य लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मरीजों को तुरंत नजदीकी पीएचसी, अनुमंडलीय अस्पताल या सदर अस्पताल में जांच करानी चाहिए।

प्राथमिक उपचार सुविधाएँ

डेंगू मरीजों के उपचार के लिए सभी पीएचसी में दो-दो बेड, अनुमंडलीय अस्पताल में पांच बेड व सदर अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है। 2023 में मिले थे कुल 410 मरीज जिले में वर्ष 2023 में डेंगू का सबसे बड़ा प्रकोप देखने को मिला था, जब कुल 410 मरीज मिले थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अभियान से मामलों में कमी आई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 115, वर्ष 2024 में 194 और वर्ष 2025 में 73 मरीजों की पुष्टि हुई थी। वर्ष 2026 में जिले में जांच के दौरान अब तक कोई स्थानीय मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है।

पदाधिकारी की प्रतिक्रिया

क्या बोले पदाधिकारी जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. ओपी लाल ने बताया कि डेंगू को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जिले में जांच व इलाज के लिए की पर्याप्त व्यवस्था है। लक्षण वाले मरीजों की ओपीडी में एनएस-1 किट से जांच करायी जा रही है। हालांकि, जांच के दौरान जिले में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं मिली है।

सामान्य प्रश्न

डेंगू के लक्षण क्या हैं?
तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, कमजोरी, मतली या उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते व अत्यधिक थकान डेंगू के सामान्य लक्षण हैं।
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