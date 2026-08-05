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घनश्यामपुर:रिश्वत लेकर बहाल करने का लगाया गया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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गणेश कुमार झा, घनश्यामपुर। घनश्यामपुर सीएचसी में सुरक्षा गार्डों की बहाली में अवैध वसूली के आरोपों को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। जांच के आदेश दिए गए हैं और दो चिकित्सकों की टीम को रिपोर्ट सौंपने के लिए नियुक्त किया गया है। इस मामले में अभ्यर्थियों से अवैध राशि की मांग का आरोप है।

घनश्यामपुर:रिश्वत लेकर बहाल करने का लगाया गया आरोप

गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। घनश्यामपुर सीएचसी में सुरक्षा गार्डों की बहाली में कथित तौर पर अवैध वसूली के आरोपों को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। जिला स्वास्थ्य समिति ने प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक विनोद कुमार साह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए दो चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। उसे तीन दिनों के भीतर स्थलीय जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति के असैनिक शल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव द्वारा जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है। सूचना के मुताबिक रंजू कुमारी एवं अन्य की ओर से दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा गार्ड की बहाली के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध राशि की मांग की गई।

शिकायत मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया। जांच की जिम्मेदारी अलीनगर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. विमलेश प्रकाश एवं जिला प्रशिक्षण दल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. रविंद्र नाथ रवि को सौंपी गई है। उन्हें तीन दिनों के भीतरजांच करने और अपनी रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने शिकायतकर्ता, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक विनोद कुमार साह और सीएचसी घनश्यामपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी पत्र की प्रति भेजकर जांच में आवश्यक सहयोग करने का निर्देश दिया है।

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