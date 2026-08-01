Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एडी ने किया सीएचसी का औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

मीरगंज, संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की एडी डा. सीमा अग्रवाल ने शनिवार को सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। उन्होने बारिश के मौसम में स्नेक बाईट केस के प्रब

एडी ने किया सीएचसी का औचक निरीक्षण

मीरगंज, संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की एडी डा. सीमा अग्रवाल ने शनिवार को सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बारिश में स्नेक बाइट केस के प्रबंधन को तैयारी रखने के निर्देश चिकित्सा अधीक्षक को दिए।एडी डा. सीमा अग्रवाल शनिवार को मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डा. अखिलेश्वर सिंह के साथ अचानक सीएचसी पहुंचीं। एडी ने एक्सरे रूम, डेंटल कक्ष, बीपीएमयू, इमरजेंसी कक्ष, ओपीडी, टीबी कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, कोल्ड चेन, ओटी एवं लेबर रूम आदि का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का पर्यवेक्षण किया। निरीक्षण में पीएमएसएमए संचालित मिला। एडीएम ने फार्मासिस्ट को कांवड़ ड्यूटी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण में डा. गंगा सरन, चिकित्सा अधीक्षक डा. वैभव राठौर, बीपीएम पुनीत सक्सेना, बीसीपीएम प्रेमपाल, आईओ धनेश्वर गिरि, हरिशंकर, हिमांशु गुप्ता, दुर्गेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।फोटो संख्या 02

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।