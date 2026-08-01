एडी ने किया सीएचसी का औचक निरीक्षण
मीरगंज, संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की एडी डा. सीमा अग्रवाल ने शनिवार को सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। उन्होने बारिश के मौसम में स्नेक बाईट केस के प्रब
मीरगंज, संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की एडी डा. सीमा अग्रवाल ने शनिवार को सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बारिश में स्नेक बाइट केस के प्रबंधन को तैयारी रखने के निर्देश चिकित्सा अधीक्षक को दिए।एडी डा. सीमा अग्रवाल शनिवार को मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डा. अखिलेश्वर सिंह के साथ अचानक सीएचसी पहुंचीं। एडी ने एक्सरे रूम, डेंटल कक्ष, बीपीएमयू, इमरजेंसी कक्ष, ओपीडी, टीबी कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, कोल्ड चेन, ओटी एवं लेबर रूम आदि का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का पर्यवेक्षण किया। निरीक्षण में पीएमएसएमए संचालित मिला। एडीएम ने फार्मासिस्ट को कांवड़ ड्यूटी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
निरीक्षण में डा. गंगा सरन, चिकित्सा अधीक्षक डा. वैभव राठौर, बीपीएम पुनीत सक्सेना, बीसीपीएम प्रेमपाल, आईओ धनेश्वर गिरि, हरिशंकर, हिमांशु गुप्ता, दुर्गेश मिश्रा आदि मौजूद रहे।फोटो संख्या 02
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