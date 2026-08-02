प्रसव सेवा में दिलचस्पी न लेने वाली 818 आशाओं पर कार्रवाई की तैयारी

सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में लापरवाही पर 818 आशा कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है। इन कार्यकर्ताओं ने मई माह में एक भी प्रसव नहीं कराया है। विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सीएमओ ने प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर भी सवाल उठाए हैं।

सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। स्वास्थ्य विभाग में सेवारत आशा कार्यकर्ताओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देना नियम में है, बावजूद जनपद भर में कार्यक्रम को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। आशा कार्यकर्ता प्रसव सेवा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मई माह में 818 आशा कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने एक भी प्रसव नहीं कराया है। इन पर विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सेवाएं संचालित की जाती है। जिसके तहत जच्चा-बच्चा को सुरक्षित रखना, सुरक्षित प्रसव की सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इन सेवाओं को लेकर आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय है। इन्हें अपने कार्यक्षेत्र में निवास करने वाली गर्भवती को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाकर पूरे गर्भकाल में कम से कम चार बार जांच कराना है。

लापरवाही और आंकड़े गर्भकाल का समय पूरा हो जाने पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर सुरक्षित प्रसव कराने का भी जिम्मा शामिल है, बावजूद प्रसव सेवा को लेकर आशा कार्यकर्ताओं की लापरवाही हाबी है। विभाग ने मई माह में शून्य प्रसव कराने वाली आशा कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया है। जिसमें पूरे जनपद के अंदर 818 आशा कार्यकर्ता चिन्हित हुई हैं। इन आशाओं ने उक्त मई माह में एक भी प्रसव नहीं कराया है। इसके चलते प्रसव की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विभाग इन सभी आशा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है।

सीएमओ की टिप्पणियाँ सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा, मातृ एवं शिशु कार्यक्रम के तहत प्रसव सेवा उपलब्ध कराना प्राथमिकता में है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय है। मई माह में 818 आशा कार्यकर्ता चिन्हित की गई है, जिन्होंने एक भी प्रसव नहीं कराया है। इन सभी से जवाब तलब करने के लिए ब्लॉकों को पत्र लिखा जा रहा है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अंसगत स्थिति भनवापुर व मिठवल में सैकड़ा पार आशाओं ने नहीं ली दिलचस्पी

प्रसव सेवा को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के लापरवाही की पोल आंकड़े खोल रहे हैं। विभाग द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि जनपद में 2851 आशा कार्यकर्ता सेवारत हैं, जिसमें 818 ने मई माह में एक भी प्रसव नहीं कराया है। यानी की इनका आंकड़ा प्रसव को लेकर शून्य है। इसमें भनवापुर ब्लॉक में सेवारत 282 आशाओं के सापेक्ष 104 व मिठवल में सेवारत 244 का सेपक्ष 135 ने एक भी प्रसव नहीं कराया। सैकड़ा पार यह आंकड़ा विभाग के कार्यक्रम पर सवालिया निशान खड़े कर दिया है। अन्य कार्यक्रम में भी यह सहयोग कर रही हैं या नहीं यह जांच का विषय बन गया है। इनका भुगतान होने वाला प्रोत्साहन राशि भी सवालों के घेरे में खड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लॉकों के मिलीभगत से कार्य किए बगैर भुगतान किया जा रहा है। यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। सबसे कम बांसी में तीन आशा चिन्हित हुए हैं, जिन्होंने प्रसव सेवा में योगदान नहीं दी है।