बुखार, सर्दी-खांसी और संक्रमण के बढ़े मामले
उमस भरी गर्मी और मौसम में उतार-चढ़ाव ने लोगों की सेहत पर असर डाला है। अलीगढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, और अन्य संक्रमण के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। चिकित्सकों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। उमस भरी गर्मी और मौसम में हो रहे उतार-चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सर्दी-खांसी, वायरल बुखार, संक्रमण जैसे मामले अधिक देखे जा रहे हैं। दीनदयाल अस्पताल में सोमवार को करीब 2500 मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जबकि मलखान सिंह जिला अस्पताल की ओपीडी में लगभग 3000 मरीजों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया। दोनों अस्पतालों में सुबह से ही पंजीकरण काउंटर और ओपीडी के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं। चिकित्सकों के अनुसार इन दिनों वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, गले में संक्रमण, पेट दर्द, उल्टी-दस्त और त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीज अधिक आ रहे हैं।
बच्चों और बुजुर्गों में संक्रमण का खतरा अधिक होने के कारण उन्हें विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में भी मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई है। चिकित्सकों का कहना है कि दिन में तेज गर्मी और बीच-बीच में हो रही बारिश के कारण मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, ताजा व स्वच्छ भोजन करने, बाहर का खुला भोजन खाने से बचने और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। बुखार, लगातार खांसी, उल्टी-दस्त या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की गई है।
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