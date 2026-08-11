स्वास्थ्य शिविरों में 15 हजार शिवभक्तों को मिला उपचार

बागपत। गत 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के दौरान 15 हजार से अधिक कांवड़ियों की सेहत बिगड़ी। सीएमओ ने बताया कि इनमें ज्यादातर कांवड़ियों के पैरों में जख्म, बुखार और दर्द की शिकायत बनी। चिकित्सक ने उन्हें दवाईयां वितरित की। बता दें कि गत 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन बागपत जिले में कांवड़ियों का आवागमन चार अगस्त से शुरू हुआ था। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कांवड़ियों की आवक के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 30 से अधिक स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए। साथ ही बाइक एंबुलेंस भी कांवड़ मार्गों पर तैनात कर दी थी।

70 से अधिक डॉक्टरों और 100 से अधिक पैरामेडिकल स्टॉफ की तैनाती स्वास्थ्य शिविरों में की गई थी। इसके अलावा कांवड़ सेवा शिविरों में भी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। सोमवार को त्रयोदशी शुरू होते ही कांवड़ियों का आवागमन भी कम हो गया है। सीएमओ डा. तीरथ लाल ने बताया कि सोमवार तक जिलेभर के कांवड़ मार्गों और पुरा महादेव के मेला क्षेत्र में लगाए गए शिविरों में 15 हजार से अधिक कांवड़ियों को उपचार दिया गया है। इनमें अधिकतर कांवड़ियों के पैरों में जख्म, बुखार, बदन दर्द और पेट खराब होने की शिकायतें थी। जिन्हें चिकित्सकों की टीमों ने उपचार दिया। बताया कि कांवड़ सेवा शिविरों में भी पांच हजार से अधिक कांवड़ियों ने उपचार प्राप्त किया। वहां भी कांवड़ियों को इसी तरह की परेशानियों के चलते उपचार लेना पड़ा। सीएमओ ने बताया कि कांवड़ियों की सबसे अधिक तबीयत 7, 8, 9 और 10 अगस्त को खराब हुई। इन चार दिनों में 10 हजार से अधिक कांवड़ियों ने शिविरों में उपचार प्राप्त किया।