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डॉक्टरों की कमी, 207 में 88 ने दिया योगदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर में राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान 207 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, लेकिन दूसरे दिन तक केवल 88 डॉक्टरों ने योगदान दिया है। इससे स्वास्थ्य विभाग में चिंता बढ़ी है, जबकि लाखों श्रद्धालु जलार्पण के लिए आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के लिए और डॉक्टरों की जरूरत है।

डॉक्टरों की कमी, 207 में 88 ने दिया योगदान

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों से 207 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति देवघर में की गई है। हालांकि मेले के दूसरे दिन तक केवल 88 डॉक्टरों ने ही योगदान दिया है। बड़ी संख्या में डॉक्टरों के योगदान नहीं देने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिनियुक्त सभी डॉक्टरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी उन्हें फोन कर शीघ्र योगदान देने का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन प्रभावित न हो। बावजूद कई चिकित्सकों ने अब तक योगदान नहीं दिया है।

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श्रावणी मेला में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों, अस्थायी चिकित्सा शिविरों और आपातकालीन सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की उपलब्धता आवश्यक मानी जा रही है।

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