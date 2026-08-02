13 बाल हार्ट रोगी भेजे गए मेदांता अस्पताल
मोतिहारी में जुलाई में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 13 बच्चों की स्वास्थ्य जांच के दौरान हार्ट में बीमारी की आशंका जताई गई। इन्हें रविवार को पटना के जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में ईको जांच के लिए भेजा गया। यह जांच मुफ्त में कराई जाएगी, जैसा कि डॉक्टर शशि मिश्रा ने बताया।
मोतिहारी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जुलाई में स्कूल सहित आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य चेकिंग के दौरान 13 बच्चे में हार्ट में बीमारी होने की आशंका को लेकर इन बच्चे को रविवार सुबह अस्पताल के एम्बुलेंस से पटना जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में ईको जांच में लिए भेजा गया। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा को-ऑर्डिनेटर डॉक्टर शशि मिश्रा ने भेजा। उन्होंने बताया कि वहां मुफ्त में इन सबकी जांच होगी।
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